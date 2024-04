Ampliamento della discarica | Formica Ambiente rinuncia | «Impianto modello Ma ora è al limite»

(Di domenica 14 aprile 2024) Discorso per il momento archiviato: stop all?gestita da, per decisionesocietà che ha revocato l?istanza.Lo stop...

Aeroporto di Lamezia, si lavora a ritmi serrati per ultimare l’area arrivi passeggeri - Lo scalo aeroportuale, inaugurato nel dicembre del 1976 con l’attivazione dei primi servizi di linea per Roma Ciampino, Milano, Catania e Palermo operati dalla compagnia Itavia, con l’apertura della m ...catanzaro.gazzettadelsud

Discariche abusive, pirati dell’immondizia inchiodati dalle foto: telecamere della Municipale per stanare chi inquina a Roma - Un progetto di Ampliamento pensato anche in vista del Giubileo ma soprattutto per “disinnescare” quelle mini-discariche abusive che sorgono a macchia di leopardo in molte zone della Capitale. È ...ilmessaggero

Prima dell'arrivo dei Bizantini la "vera" Rossano era sulle spiagge: il porto di Thurii - Attraverso la rilettura del ß di S. Nilo e degli studi del Prof. Filippo Burgarella alla scoperta di pezzi di storia, sconosciuta a molti, della perla bizantina ...ecodellojonio