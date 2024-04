Amici 23 del 13 aprile | Michele Bravi non decide | Sarah Toscano e Lil Jolie restano in sospeso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 aprile 2024) Finale a sorpresa nell'ultimo serale del talent show di Maria De Filippi con uno dei giudici che rimanda il suo voto di una settimana. Nel quarto appuntamento di23 nessun allievo è stato eliminato, nonostante due cantanti fossero finite al ballottaggio., allieva di Lorella Cuccarini e Lil, della squadra di Anna Pettinelli, sono state chiamate in uno studio vuoto doveha comunicato la sua anomala decisione: non essendo in grado di esprimere un giudizio definitivo ha rimandato tutto di una settimana assegnando un compito alle due ragazze. Le anticipazioni del serale del programma in onda il sabato sera su Canale 5 avevano preparato il pubblico all'uscita di una delle due cantanti dalla scuola, chi si era spoilerato l'andamento …