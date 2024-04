Amici 2024 | Gaia Gozzi seduce tutti con il nuovo singolo ' Dea saffica'

(Di domenica 14 aprile 2024) Reggio Emilia, 14 aprile– Alla fine gli occhi dierano per lei, e non poteva essere diversamente. Avvolta in un abito imperiale bianco latte, con bustier a valorizzarne le forme e pizzo a scendere sulle gambe atletiche, un outfit valorizzato da un paio di stivali tacco alto dello stesso colore,(Guastalla, 29 settembre 1997) si è esibita come ciliegina sulla torta del serale didi Maria De Filippi, su Canale 5, dando prova ulteriore del suo talento irresistibile da animale da palcoscenico, della sua capacità indubbia di seduzione del pubblico e della sua avvenenza, nella quale entrano sicuramente le origini brasiliane. Super ospite canora di23, quarta puntata, l’ex vincitrice di19,...

