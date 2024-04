Amalfi | Archeoclub | Il mare come riscatto sociale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 aprile 2024) L’impatto è fortissimo non appena si sale a bordo dellaNostrum Dike, la motovela della legalità, confiscata agli scafisti. Usata per il traffico di esseri umani attraverso il Mediterraneo, trasportava circa 115 migranti, schiacciati in uno spazio esiguo, quasi impedendo di respirare, quando è stata sequestrata. Su una delle pareti, in primo piano, anche alcuni versi del Corano, ritrovati all’interno di una delle cabine. È difficile anche semplicemente immaginare il dolore, la sofferenza, la precarietà di vita di chi aveva deciso di sfidare ilin condizioni così critiche, estreme, in cerca di una vita migliore, con il nome cucito dentro la giacca per poter restituire il corpo alla famiglia nel caso in cui, quel viaggio, non fosse andato a buon fine. Oggi, invece,Nostrum Dike brilla nel golfo di, ...