«Amadeus via dalla Rai | chiedeva il bando di Lucio Presta» | l' ex manager conferma il retroscena e passa all' attacco | dico tutto

(Di domenica 14 aprile 2024) Una lotta intestina dietro l'addio dialla Rai. Per l'annuncio ufficiale sembra ormai solo questione di tempo, anche se i vertici di viale Mazzini stanno tentando il colpo di coda per...

Pubblicato il 13 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Amadeus firma o non firma? Il mondo dei media e gli appassionati di tv si interroga in questi giorni sul futuro professionale di Amadeus , dopo i rumors ... (dayitalianews)

Arcadia analizza le conversazioni online: il sentiment positivo verso Amadeus cala Amadeus firma o non firma? Il mondo dei media e gli appassionati di tv si interroga in questi giorni sul futuro ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Amadeus firma o non firma? Il mondo dei media e gli appassionati di tv si interroga in questi giorni sul futuro professionale di Amadeus , dopo i rumors sempre più insistenti di un suo ... (webmagazine24)

Amadeus tra la rai e la moglie. Ma non passi per un martire - L’idea che Amadeus abbia lasciato la Rai non per grandi questioni di principio, o fratture insanabili sulle scelte artistiche, ma per interferenze politiche di infimo livello (una per tutte: ma perché ...informazione

Amadeus caso nazionale guerra, liste d’attesa, inflazione, basta un trafiletto in pagina - Il futuro di Amadeus, il vate del festival di Sanremo, sta diventando un caso nazionale. Andrà o non andrà via dalla Rai Resterà in viale Mazzini o accetterà altre offerte, magari più vantaggiose da ...blitzquotidiano

Affari Tuoi si ferma, l’addio di Amadeus è questione di poche ore: via vai nei corridoi di Viale Mazzini, cosa sta succedendo - Le indiscrezioni si rincorrono con insistenza, l’uscita di scena del conduttore è praticamente certa. Stop anche al seguitissimo game show.abruzzo.cityrumors