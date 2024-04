«Amadeus via dalla Rai | chiedeva il bando di Lucio Presta» | il suo ex manager conferma il retroscena e passa all' attacco | dico tutto

(Di domenica 14 aprile 2024) Una lotta intestina dietro l'addio dialla Rai. Per l'annuncio ufficiale sembra ormai solo questione di tempo, anche se i vertici di viale Mazzini stanno tentando il colpo di coda per...

Arcadia analizza le conversazioni online: il sentiment positivo verso Amadeus cala Amadeus firma o non firma? Il mondo dei media e gli appassionati di tv si interroga in questi giorni sul futuro ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Amadeus firma o non firma? Il mondo dei media e gli appassionati di tv si interroga in questi giorni sul futuro professionale di Amadeus , dopo i rumors sempre più insistenti di un suo ... (webmagazine24)

Una lotta intestina dietro l'addio di Amadeus alla Rai. Per l'annuncio ufficiale sembra ormai solo questione di tempo, anche se i vertici di viale Mazzini stanno tentando il colpo di coda per... (leggo)

«Amadeus via dalla Rai, chiedeva il bando a Lucio Presta», l'ex manager conferma il retroscena e passa all'attacco: dico tutto - Una lotta intestina dietro l'addio di Amadeus alla Rai. Per l'annuncio ufficiale sembra ormai solo questione di tempo, anche se i vertici di ...msn

«Amadeus via dalla Rai, chiedeva il bando di Lucio Presta», l'ex manager conferma il retroscena e passa all'attacco: dico tutto - Una lotta intestina dietro l'addio di Amadeus alla Rai. Per l'annuncio ufficiale sembra ormai solo questione di tempo, anche se i vertici di ...msn

Amadeus tra la rai e la moglie. Ma non passi per un martire - L’idea che Amadeus abbia lasciato la Rai non per grandi questioni di principio, o fratture insanabili sulle scelte artistiche, ma per interferenze politiche di infimo livello (una per tutte: ma perché ...informazione