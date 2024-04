Altra notte di fuoco nel Salento | l' auto in fiamme rischia di incendiare una falegnameria

Proseguono nella centrale idroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna, le complesse operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco per la ricerca dei quattro dispersi dopo l’esplosione ... (ilfoglio)

Morì a 22 anni durante la notte Rosa, dopo 12 anni la famiglia non si arrende: “Analizzate il cellulare” - Sono passati dodici anni dalla morte di Vadim Piccione, e la sua famiglia non è intenzionata ad arrendersi. Il giovane aveva 22 anni quando nel 2012 morì durante la più celebre notte di festa della ...fanpage

Gladstone, da poliziotta racconto una vittima 'cancellata' - Nella notte del 14 novembre 1997 la quattordicenne canadese di origine indiana Reena Virk, che desidera solo farsi accettare da un gruppetto di adolescenti problematici a Saanich, nella Columbia brita ...ansa

Cutro, un documento spiega perché la Guardia Costiera non arrivò in tempo sul luogo del naufragio - Esiste un documento esclusivo, una mail, che spiegherebbe perché e come erano cambiate le "regole di ingaggio" per i salvataggi in mare: nuove ...fanpage