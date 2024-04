Alluvione in Russia e Kazakistan | 210 milioni di euro di danni e migliaia di sfollati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 aprile 2024) Da una settimana circa, la regione al confine trache si sviluppa nel bacino del fiume Ural è colpita da forti piogge che hanno causato una grave. Il corso d’acqua è arrivato a un livello di oltre 11 metri, superiore anche a quello del Mar Caspio, in cui sfocia. Le inondazioni sono state peggiorate anche dal crollo di una diga lungo il corso del fiume. Isono stimanti in oltre 210di, ma la stima potrebbe ancora salire dato che il maltempo nella regione dovrebbe continuare per altre 24 ore. L’traLa regione al confine tra, lungo il corso del fiume Ural e a ridosso dei monti Urali, è stata colpita negli ...