Alloggi per viaggiatori con disabilità Il turismo diventa accessibile a tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) di Ylenia Cecchetti EMPOLESE VALDELSA La famiglia Guicciardini lo aveva donato al Comune nel 2016 come immobile da destinare a finalità sociali. Fino a cinque anni fa vi aveva trovato spazio il Circolo di Lucignano, frazione abitata da circa 200 persone. I locali poi sono stati abbandonati a causa dei problemi strutturali (il tetto era quasi crollato); ora si apre un capitolo nuovo per questo spicchio di Montespertoli. Tre funzioni diverse per un immobile finalmente restituito alla comunità. Dopo un’importante riqualificazione, l’amministrazione comunale e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, hanno inaugurato il primo centro per il, un nuovo modello di accoglienza percon. Un progetto innovativo di inclusione sociale e lavorativa legato al ...