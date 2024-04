All' Inter viene il braccino scudetto | ma è un grande Cagliari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) All'è venuto il “”. Bravo il, a cui è giusto non togliere meriti dopo una prestazione come quella sfoderata a San Siro, difensivamente solida e disostanza in attacco. Coraggiosa come il suo allenatore che opera il primo cambio al 28' del primo tempo perché qualcosa non gli quadra. La sua squadra sembrava già pienamente in partita, pur sotto di un gol, ma con Prati per Jankto diventa ancora più difficile da superare. Battendo i sardi, nel derby sarebbe bastato un pareggio per portare a casa il tricolore. Ora invece servirà la vittoria, altrimenti si dovranno attendere le successive sfide. Tatticamente sarà una partita diversa. Quella opposta alè sembrata una squadra sotto ritmo, in difficoltà contro le contromosse tattiche del tecnico ospite, che soprattutto ...