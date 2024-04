Allerta precoce e coordinamento tra alleati | così Israele ha neutralizzato l' attacco dell' Iran

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 aprile 2024) Dopo giorni di studio, con sempre più segnali radar Oth che spazzavano l'etere – sono quelli che vedono oltre l'orizzonte limitato dalla curvatura terrestre e taluni si ascoltano anche dall'Italia – nonché il crescente disturbo dei segnali Gps da parte israeliana e statunitense, ma anche l'uso di satelliti e di aerei spia, che ieri fosse il giornoa vendettaiana era quasi certo. Le operazioniiane sono cominciate con l'assalto alla nave mercantile Msc Aries di ieri a 90 km a nord-est di Fujairah, vicino allo Stretto di Hormuz - nave portoghese ma di un imprenditore israeliano – ovvero la ritorsione per l'all'ambasciataiana in Siria avvenuto il primo aprile. Poi, nella serata di ieri, le 21.40 in Italia, è stata lanciata la rappresaglia diretta contro il territorio di ...