Allerta meteo arancione | vento | pioggia e temperature in picchiata in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Bologna, 14 aprile 2024 – Un weekend all’insegna dell’estate: sole, bel tempo eintorno ai 30 gradi. E la gente ne ha subito approfittato per farsi un assaggio di mare prima dell’inizio della stagione balneare. Ma come spiegavano gli esperti, questa fase di caldo anomalo subirà una brusca inversione di tendenza già dall’inizio della prossima settimana quando arriverà un nucleo di aria fredda dalla Scandinavia che entrerà in Italia dalla Porta della Bora. Ritornerà dunque il freddo, lae la neve sull’Appennino sopra i 1000 metri.per: ecco dove Già da domani, lunedì 15 aprile, gli esperti di Arpae in collaborazione con la Protezione civile hanno diramato un’...