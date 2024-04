(Di domenica 14 aprile 2024) Ildil'attacco dell'Iran addichiara che "l'attenzione e le misure disono alte". In prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la

Tutto pronto per il derby Roma-Lazio : tavolo di sicurezza in queste ore, che ha previsto una Città Eterna blindata per l’evento. Le misure per il derby Roma-Lazio allo Stadio Olimpico (credits ... (ilcorrieredellacitta)

Roma-Lazio è la partita di cartello della 31ª Giornata di Serie A. La Capitale è in fermento per il derby e la tensione è già alle stelle. Nella giornata odierna si è svolto il tavolo tecnico in ... (calcioweb.eu)

Si disputa oggi alle ore 18 il derby fra Roma e Lazio: massima allerta sicurezza nella capitale, dove gli scontri sono iniziati già dalla mattina. Piano mobilità e come arrivare allo stadio ... (fanpage)

Allerta a Roma dopo l’attacco a Israele, il prefetto: “Misure di sicurezza già molto alte” - Il prefetto di Roma dopo l'attacco dell'Iran ad Israele dichiara che "l'attenzione e le misure di sicurezza sono alte" ...fanpage

Idf, non possiamo considerare l'attacco iraniano terminato - (ANSA) - Roma, 14 APR - L'esercito israeliano non considera ancora terminato l'attacco iraniano. "Ci sono ancora minacce, la nostra Allerta è alta, i nostri caccia sono ancora in volo", ha detto il ...tuttosport

Droni e missili iraniani su Israele, Tajani: “Il Governo è pronto a qualsiasi scenario” - Palazzo Chigi segue "con grande attenzione e preoccupazione" l'escalation in Medio Oriente. Il ministro Crosetto: "L'Allerta più grande è per i militari italiani in Libano, Kuwait e Iraq" ...ilfaroonline