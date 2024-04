Allegri | che trionfo! La sua cavalla Estrosa vince ancora | 'Ha batutto i cavalli maschi | è la prima volta'

(Di domenica 14 aprile 2024) Massimilianocentra un`altra grande vittoria. Non sul campo da calcio, purtroppo per i tifosi della Juventus che hanno assistito ad...

Cristian Pasquato , ora calciatore del Trento e doppio ex di Torino e Juve, ha parlato a TvPlay. DERBY DI TORINO - `Per la Juventus conta mo... (calciomercato)

Alla fine, nel derby della Mole vince la noia . Una grandissima occasione per parte, con Vlahovic che colpisce il palo in modo abbastanza clamoroso, con Sanabria che trova nel secondo tempo il solito ... (sportface)

L'allenatore della Juventus dopo il derby contro il Torino ha parlato anche del suo futuro in bianconero, tra obiettivi da raggiungere e lavoro svolto.Continua a leggere (fanpage)

Sassuolo-Milan, due gol annullati a Chukweze per fuorigioco: cosa è successo - Il Milan ha raggiunto il pareggio contro il Sassuolo in rimonta, grazie a una grande prestazione di Chukwueze e dei compagni con Okafor che ha siglato il 3-3 nel finale di partita. Partenza in salita.ilmessaggero

Allegri, gli equilibrismi di Giuntoli e le aperture di Juric - Poco prima del fischio d'inizio, Giuntoli ha fatto professione di equilibrismo, confermando Allegri ma poi aggiungendo che, a obiettivi raggiunti, si parlerà di futuro. Fragorosa l'assenza del DS ...rainews

Ippica, Allegri vince ancora a Capannelle con Estrosa: "Grande emozione" - Il tecnico della Juventus festeggia la vittoria della sua cavalla: "Soprattutto per il fatto che una femmina ha battuto i maschi" ...sportmediaset.mediaset