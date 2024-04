Alle 15 all’Helvia Recina Ruani | Maceratese | c’è da vincere le ultime tre partite e poi tireremo le somme»

(Di domenica 14 aprile 2024) "Proviamo a vincerle tutte e poile". Pieralvisenatore della, pensa a un finale di stagione al massimo e per centrare l’obiettivo c’è da battere la Jesina15 di oggi. Centrare i playoff appare un traguardo quasi irraggiungibile, solamente la matematica lascia aperte le porte, davanti ai biancorossi ci sono infatti troppe squadre che rendono il compito difficilissimo, se non impossibile. Contro i leoncelli non ci saranno gli infortunati Martedì, Damiano e Iulitti, rispetto a sette giorni fa si registrano i rientri di Gagliardini, Luciani, Mancini e Strano che hanno scontato il turno di squalifica nel match perso a Castelfidardo. Dall’altra parte l’natore Simone Strappini ...

