(Di domenica 14 aprile 2024) Ultimo appuntamento, oggi, per il cartellone di iniziative collegatequarta edizione di Un cammino lungo un giorno: l’iniziativa organizzata dPolisportiva Masi e dall’associazione Percorsi diche si propone di favorire la crescitasensibilità econsapevolezza sul tema. Oggi alle 9,15per laFilanda si svolge un convegno su ’Valorizziamo la figura dell’insegnante di sostegno’. In apertura Anna Pileri (vice direttrice del corso di specializzazione per le attività didattiche rivolte al sostegno di UniBo) terrà la relazione principale. Seguiranno il racconto delle esperienzescuola primaria XXV aprile con Ilenia Burgio, Chiara Nerozzi, Daniela ...

L’Iran è di fatto in guerra con Israele. l’attacco annunciato contro lo Stato ebraico è Partito intorno alle 22, con il lancio di centinaia di droni , in ondate diverse. L’azione è stata confermata ... (lanotiziagiornale)

Il presidente ha seguito l’attacco d alla Situation Room. Trump: «Con me non sarebbe mai successo» (corriere)

Alla Casa della pace si parla di disabilità - Ultimo appuntamento per Un cammino lungo un giorno, iniziativa sulla disabilità. Convegno su insegnanti di sostegno Alla Casa per la pace Filanda, con relazione di Anna Pileri e esperienze scolastiche ...ilrestodelcarlino

La migliore chef donna del mondo è un'attivista che lavora per migliorare l'alimentazione scolastica - Chi è Janaína Torres, chef brasiliana di A Casa do Porco, che ha vinto il titolo di The World’s Best Female Chef 2024 ...vanityfair

La mamma morta da giorni nel letto, accanto il papà con una gamba in cancrena. Il figlio: «Non voleva che chiamassi aiuto» - Da Aprica (Sondrio) la triste storia di una famiglia veronese trasferitasi dopo il Covid. La scoperta grazie ai vicini. Il figlio 60enne portato in Psichiatria ...corrieredelveneto.corriere