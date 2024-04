Alfonso Signorini fa arrabbiare Rita De Crescenzo | “Combattiti | mettiti la fascia in fronte e scendi in campo!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 14 aprile 2024) Durante la chiacchierata fatta con Giulia Salemi nel nuovo podcast Non lo faccio x moda,ha parlato di trash e ha confessato di non aver apprezzato particolarmente il reality La Casa dei figli di Mouse (il Grande Fratello napoletano). “Cos’è il trash? Forse la parte più divertente della nostra vita, è tutto ciò che ci strappa un sorriso, che ci rende la vita più leggera di cui noi abbiamo un enorme bisogno. Poi naturalmente c’è trash e trash. Ti faccio un esempio di trash più totale, la versione che hanno fatto adesso del Grande Fratello napoletana. A me quella roba lì non diverte, quella roba lì mi deprime, anche se lo definiscono come trash. A me piace un altro tipo di trash, mi piace Giucas Casella. Se vogliamo dire che è trash quello mi piace. Ma sono anche io trash quando duetto con Giucas o quando faccio cavolate al Grande ...