Alessandra Celentano sui social | il web nota un dettaglio | “Cosa hai fatto!?” | spunta la foto inedita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 aprile 2024)lascia tutti a bocca aperta: “Che hai?”, ilnon è passato inosservato sul web. La. La maestra Alessandroè una delle protagoniste indiscusse di Amici e anche in questa edizione non sta facendo eccezione. Tutti conosciamo la sua severità e i suoi giudizi talvolta particolarmente duri nei confronti degli allievi della scuola, soprattutto quelli scelti da altri professori e che non corrispondono ai suoi ideali indi danza., lascatena i commenti: tutti hannoto quel– Fonte: Instagram @– ...