Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona | Nadal ritorna contro Cobolli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 –, ilsulla terra spartiacque. Sì, perché se da una parte ci sarà il ritorno in campo di Rafa(che in questo 2024 ha giocato appena 3 partite), dall’altra il secondo appuntamento tennistico più importante per la Spagna perde un ospite dei lusso: Carlos. Il giovane spagnolo non sarà in campo all'ATP 500 diche aveva vinto lo scorso anno. Dunque lo spagnolo perderà altri 500 punti in classifica alla fine del, distanziandolo ancora un po’ dal secondo posto nella classifica Atp di Jannik Sinner. L'annuncio arriva direttamente dal profilo social del ‘Barcelona Open Banco Sabadell’, il secondo evento più prestigioso organizzato in Spagna. Nel 2023, edizione numero 70 del, ...