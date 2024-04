Alcaraz non farà il torneo di Barcellona! La causa e chi subentra in tabellone

(Di domenica 14 aprile 2024) Il problema all’avambraccio destro che lo aveva costretto al forfait nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, costringe Carlosa saltare anche ilATP 500 di, vinto dall’iberico lo scorso anno: lo spagnolo, quindi, non difenderà i 500 punti conquistati nel 2023.si allontanerà sensibilmente da Sinner nel ranking ATP: lo spagnolo, che nell’aggiornamento di domani sarà a -105 punti dall’azzurro, la settimana successiva scivolerà a 515 punti dall’italiano, che a differenza dinon giocando aperderà soltanto 90 punti. Il posto diinverrà preso dal magiaro Fabian Marozsan, che sarà la testa di serie numero 17, mentre un lucky loser o un qualificato sostituirà poi l’ungherese nel suo posto ...

