Airbnb-Coldiretti | il patto | riscoperta dei distretti italiani del vino

(Di domenica 14 aprile 2024), la piattaforma internazionale di viaggio e, la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo con un milione e seicentomila associati, ufficializzano oggi a Vinitaly un '' per la promozione e ladeidelal di fuori delle tradizionali mete turistiche. Segui su affar.it

Turismo enogastronomico, la Puglia sul podio delle migliori regioni italiane - Un'analisi di Coldiretti, presentata nel corso della manifestazione Vinitaly, testimonia il successo: il 32% dei tustisti del Bel Paese posiziona la regione nei primi 3 posti della classifica nazional ...baritoday

La Puglia sul podio delle 3 migliori regioni italiane per il turismo enogastronomico - BARI - Un turista italiano su 3 (32%) posiziona la Puglia sul podio delle 3 migliori regioni italiane per il turismo enogastronomico, con percorsi innovativi dell’enoturismo esperienziale dal pilates ...tarantobuonasera

E' boom enoturismo esperienziiale in Puglia: da pilates in vigna ad astrotasting - E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia, diffusa in occasione dell'apertura del Vinitaly ...andriaviva