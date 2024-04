Ai Mondiali U20 oro e argento per i team azzurri di fioretto

Il giovane Nicolas Müller al Bienne - Il ventiquattrenne centro basilese torna in Svizzera dopo quattro anni in Svezia e cinque negli Stati Uniti, in Ncaa ...laregione.ch

Scherma: Mondiali cadetti e giovani a Riad, al via con prove fioretto U20 - Al via la missione iridata degli azzurrini della scherma in Arabia Saudita. Partiranno domani (venerdi' 12), per concludersi il 20 aprile, i Campionati ...sportmediaset.mediaset

Scherma Pistoia, Fabio Mastromarino convocato ai Mondiali U20 - L’atleta pistoiese sarà in pedana a Riyad, in Arabia Saudita, sia per la gara individuale che per quella a squadre Grande soddisfazione per i colori della Scherma Pistoia 1894 – Chianti Banca per la c ...pistoiasport