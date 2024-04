“Ahia | come sta?” Amici 23 | Anna Pettinelli a terra all’improvviso | panico in studio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 aprile 2024)23,inper la rovinosa caduta. Al Serale del talent show ancora si parla dell’infortunio al ginocchio di Gaia che dovràre ferma tre settimane. Al suo posto ballerà Aurora Ranvestel e così l’allieva infortunata potrà recuperare e se la sostituta resterà in gara allora lei potrà rientrare. Una scelta che ha fatto arrabbiare gli altri allievi con Gaia che c’è rimamale per la mancanza di empatia nei suoi confronti. Tuttavia nel programma di Canale 5 ci sono anche momenti esilarantile performance durante il guanto di sfida dei professori. Ricordate Rudy Zerbi travestito da “liso”? L’insegnante si è presentato in culotte e calze e vi assicuriamo che (non) èto uno spettacolo. Nell’ultima puntata, invece, i brividi ...