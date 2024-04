Affari Tuoi | Flavio e Giulia accettano l' assegno | Amadeus lancia messaggio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 aprile 2024) Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la puntata didel 14 aprile 2024 avrebbe riservato delle intense emozioni. A due giorni dall'ultima vincita, questa volta una coppia del Veneto si è messa in gioco intascando undi alto livello.e la moglie, direttamente da Casier nella provincia di Treviso, avevano davvero una grande esigenza di denaro soprattutto per la loro storia che ha toccato il cuore di, il quale ne ha approfittato perre unimportante, tirando in ballo persino lo Stato. La storia dipuntata 14 aprile 2024 La storia di, sotto certi ...