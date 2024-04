AEW | Riho torna in Giappone per problemi di visto | ritorno lontano

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 aprile 2024) Tramite un annuncio della diretta interessata sui propri profili social,ha annunciato di essereta inper rinnovare il proprio, rendendo incerte le tempistiche di un suoin USA e, di conseguenza, in AEW. L’ex campionessa ha commentato la situazione in questo modo: “Sono attualmente inper rinnovare il mio. Non so quando tornerò in AEW. Rimanete sani e godetevi la vita fino ad allora”. L’ultima apparizione della nipponica in AEW risale ad un mese fa, a Dynamite: Big Business, quando è stata sconfitta da Willow Nighttingale. Non si tratta inoltre della prima problematica in questo senso in casa AEW, con diverse star della compagnia che si sono dovute assentare improvvisamente dalla programmazione televisiva, ...