AEW | Cambio di programma | Young Bucks vs FTR a Dynasty sarà un Ladder Match!

(Di domenica 14 aprile 2024) Durante l’ultimo episodio di Collision, andato in onda nella notte, è stato confermato undinell’AEW Tag-Team Titlesper i titoli vacanti da Revolution:vs FTR, al loro quarto scontro nella promotion di Tony Khan, si contenderanno i titoli di categoria in un! BREAKING: Matthew & Nicholas Jackson will face FTR for the #AEW World Tag Team Titles in anext Sunday at #AEW!Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@@CashWheelerFTR @DaxFTR pic.twitter.com/Wu8yzv0Zfm— All Elite Wrestling (@AEW) April 14, 2024 Una scelta che arricchisce e non poco un incontro già attesissimo, con entrambe le cinture di ...