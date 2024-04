Aereo israeliano Ala di Sion | decollato per la prima volta ieri dalla base Nevatim con a bordo Netanyahu

Attacco aereo a Jenin , in Cisgiordania , dell’esercito israeliano , che ha ucciso almeno tre palestinesi. Dalle prime immagini diffuse sui canali Telegram sembra si sia trattato di un raid aereo ... (ilfattoquotidiano)

Almeno sette persone che lavoravano per la ong statunitense World Central Kitchen dello chef Josè Andres sono state uccise in un raid aereo dell’esercito israeliano . “World Central Kitchen è ... (ilfattoquotidiano)

Gli Stati Uniti stanno spostando navi da guerra per difendere Israele per l'attacco dell’Iran. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. La mossa è stata decisa dopo un avvertimento da ... (gazzettadelsud)

Iran - Israele, le notizie in diretta | Fonti israeliane: «Risponderemo all’attacco». Teheran replica: «Se aggrediti di nuovo, reagiremo con più durezza» - Netanyahu: «Risponderemo» • Israele ha intercettato il 99 per cento delle armi usate da Teheran. Sono stati registrati danni minori in una base aerea militare nel sud del Paese. Una bimba è grave.• ...msn

Israele, attaccati siti Hezbollah in Libano: il video dell’Idf - Un video pubblicato dall'esercito israeliano mostra attacchi contro siti di produzione di armi e strutture militari di Hezbollah in Libano. L'Idf ha ...lapresse

Israele pronto a reagire: “Esigeremo un prezzo prima o poi” - L’attacco dell’Iran contro Israele non resterà impunito. È quanto traspare dalle parole del ministro della Difesa, Benny Gantz, secondo il quale Tel Aviv “esigerà un prezzo” per quanto accaduto, anche ...interris