Aeffe 4 Torri | addio ai sogni Osimo vince e vola a più cinque

(Di domenica 14 aprile 2024)2 Parziali: 26-24, 22-25, 25-27, 25-21, 15-8 Tie break fatale per l’Volley, che aperde la maratona diset contro i padroni di casa de La Nef Re Salmone che a quattro giornate dalla fine del campionato di serie B mettono le mani sul secondo posto utile per accedere ai playoff. Nel big match dila squadra di Fortunati gioca una discreta partita, ma commette alcune ingenuità nei momenti chiave che paga a caro prezzo. Il primo set è lo specchio del match, con l’che domina la fase iniziale portandosi addirittura sul 2-8 con Maretti al servizio ma viene rimontata dai marchigiani che poi si aggiudicano il duello punto a punto 26-24. Coach Fortunati – che inizialmente aveva ...

