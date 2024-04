Addio a Eleanor Coppola | moglie del regista Francis Ford Coppola

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 aprile 2024) Laamericana edi, è morta a 87 anni venerdì nella sua casa di Ruther, in California.americana che vinse un Emmy per aver raccontato i 238 giorni di produzione di Apocalypse Now del maritonel suo documentario Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, è morta venerdì nella sua casa di Ruther, in California. Aveva 87 anni. La morte dellaè stata confermata in una dichiarazione della famiglia...