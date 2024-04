Accordo fra due Giunte | La rotonda sarà sicura Arriva la ciclopedonale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Oggi sono costretti ad attraversare a piedi o in bici la pericolosissimaall’uscita della Valassina, tra Lissone sud e viale Elvezia a Monza. Ma presto nonpiù così: al confine tra le due città arriverà un percorsoche servirà a collegare in tutta sicurezza la zona del quartiere Giotto a Lissone, e più in là l’area della stazione Fs cittadina, con la sede della Provincia a Monza e con la futura stazione della metropolitana.possibile grazie a unstretto l’altro giorno tra i Comuni di Lissone e Monza: c’è già un progetto di massima e l’idea di sfruttare alcuni fondi ministeriali per realizzarlo. A darne notizia è stata l’Amministrazione lissonese. Obiettivo, garantire un accesso sicuro al futuro metrò per i residenti del popoloso quartiere di via Giotto. La ...