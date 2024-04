Abbandona gli anziani genitori senza cibo né acqua | la madre muore | al padre va in cancrena una gamba

auto in fiamme sotto le finestre di un’ abitazione questo pomeriggio a Cogliate . Si è rischiata una tragedia per l’azione sconsiderata di due soggetti che erano a bordo di una Mercedes Classe A, ... (ilnotiziario)

"Non andare in chiesa" . In tre picchiano ragazzo perché ha Abbandonato la religione islamica - Choc a Perugia: il giovane è stato aggredito e minacciato di morte. Dopo due episodi, arrestati i nordafricani connazionali della vittima.lanazione

Futura al fianco delle scuole per combattere l’abbandono scolastico - La startup Futura entra nelle scuole, al fianco di presidi e docenti, creando percorsi ed attività di orientamento su misura per favorire la consapevolezza degli studenti.corrierenazionale

Salvini, l’ex ministro Castelli: “Usa l’autonomia per recuperare voti. Da noi non sarebbe stato benvenuto” - Il Guardasigilli nel secondo e nel terzo governo Berlusconi, da sempre fedelissimo di Umberto Bossi: «Troppi dubbi sulla sua buona fede» ...ilsecoloxix