(Di domenica 14 aprile 2024) (Adnkronos) – "L'in questo momento è". Così il prefetto diLamberto Gianniniilprovinciale per l'e lapubblica che si è svolto in prefettura all'indomani dell'escalation in Medio Oriente sfociata nell'dell'. Nel corso della riunione fra i vertici dellaprovinciale è stato fatto il

Roma , 14 aprile 2024 – Per un’analisi della situazione della sicurezza alla luce dell’attacco iraniano a Israele, per domani mattina è stata convocata in Prefettura a Roma la riunione del Comitato ... (ilfaroonline)

Pubblicato il 14 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "L'attenzione in questo momento è massima". Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini dopo il comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica ... (dayitalianews)

A Roma il comitato ordine e sicurezza dopo attacco Iran a Israele: "Attenzione massima" - "L'attenzione in questo momento è massima". Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in prefettura all'indomani dell ...adnkronos

Attacco dell’Iran a Israele, Piantedosi convoca il comitato per la sicurezza - Roma - Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (foto) è in contatto con i prefetti delle città italiane, dopo l'attacco dell'Iran a Israele. Per ...lopinionista

Schlein sente Meloni, collaborazione per l'interesse dell'Italia - (ANSA) - Roma, 14 APR - L'attacco iraniano a Israele va condannato con forza. L'impegno della comunità internazionale dev'essere tutto teso a evitare l'escalation, far cessare il fuoco e a costruire ...altoadige