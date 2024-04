A Paderno arriva il progetto Spugna Riqualificare contro gli allagamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Un innovativo intervento interamente basato su tecnologie naturali che consentirà diun’area di 25.332 metri quadri vicino al campo sportivo di via Serra. Questa zona sarà depavimentata e trasformata in un grande spazio drenante, capace di accogliere e assorbire le acque di prima pioggia all’interno di un rain garden, con importanti ricadute anche in termini di risparmio energetico. Ma soprattutto l’area diventerà ancora più verde e sicura, grazie a un investimento di oltre 1,6 milioni di euro, reso possibile daldi Città Metropolitana e Cap Holding. "Questo intervento andrà a impreziosire dal punto di vista ambientale e della fruibilità un’area già di pregio come il Parco Toti: un parcheggioaccogliente, tanto asfalto in meno e un sistema naturale di raccolta delle acque con ...