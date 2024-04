A Montecarlo la finale che non ti aspetti | Tsitsipas e Ruud rinascono e ora si contendono il titolo

(Di domenica 14 aprile 2024) Il giorno che tutti attendevano. Doveva esserci il rematch di Melbourne tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, questa volta sulla terra battuta. E invece a contendersi l’edizione 2024 del Rolex Monte-Carlo Masters saranno Caspere Stefanos, due eccellenti interpreti della superficie che devono avere accolto il suo ritorno con estremo gaudio, considerati il gioco espresso e i risultati ottenuti in questi giorni nel Principato. Dalla parta alta del tabellone è emersodopo un sabato di ‘prime volte’: prima della semicontro Djokovic, il norvegee non aveva mai battuto il serbo, o più in generale qualsiasi numero 1 e top-3 al mondo. Ma non solo, anche il computo dei set era emblematico: 0 parziali vinti nelle precedenti sfide contro Nole o altri top-3 affrontati nel corso della sua carriera. Si è ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Ruud-Tsitsipas , incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). Il greco, che in semi finale ha superato in tre set Jannik Sinner, ... (sportface)

Tutti a Montecarlo aspettavano la sfida dei numeri 1 (Novak Djokovic per il ranking ATP assoluto, Jannik Sinner per la Race), e invece arriva quella tra due che, quanto a terra rossa, sanno di cosa ... (oasport)

Ruud-Tsitsipas è la finale del Montecarlo Masters 1000 in programma oggi domenica 14 aprile alle ore 15 con diretta TV e streaming in esclusiva su Sky. Una finale a sorpresa tra i giocatori che ... (fanpage)

Il clamoroso errore arbitrale che ha penalizzato Sinner contro Tsitsipas. La reazione di Jannik - Jannik Sinner non giocherà la finale del Masters 1000 di Montecarlo. Per il secondo anno consecutivo la sua avventura finisce in semifinale ...tennisfever

Ruud-Tsitsipas, dove vedere in tv la finale al Masters 1000 di Montecarlo - Eliminati dopo tre set Djokovic e Sinner, Caper Ruud e Stefanos Tsitsipas si sfidano in finale nel primo Masters 1000 sulla terra rossa. Il greco alla caccia del terzo successo ...corriere

Ruud-Tsitsipas oggi in finale all’ATP Montecarlo, orario TV e dove vederla in diretta e streaming - Ruud-Tsitsipas è la finale del Montecarlo Masters 1000 in programma oggi domenica 14 aprile alle ore 15 con diretta TV e streaming in esclusiva su Sky ...fanpage