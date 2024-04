A che ora la MotoGP su TV8 stasera | GP Americhe 2024 | programma differita gara in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024), Mondiale. Il Gran Premio delleavrà luogo nella giornata di domenica 14 aprile. Obviously, l’evento clou della corsa texana è rappresentato dalladella classe regina. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP EDIALLE 16.40 E 21.00 Come di consueto, laandrà a chiudere il, destinato a seguire un crescendo rossiniano. Comincia la Moto3, a cui farà seguito la Moto2. Autentici antipasti, poiché le categorie formative “prepareranno il terreno” alla top-class. Lo scorso anno, in, vinse a sorpresa Alex Rins. Un autentico weekend di grazia in una stagione altrimenti anonima. Le classi inferiori premiarono invece Pedro Acosta e Ivan Ortolà. Cosa succederà nel? Per scoprirlo ...