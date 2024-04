A Buccinasco nasce Dillo! uno spazio da condividere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024)il progetto sociale “!” a cura di Auser AttivaMentecon il patrocinio del Comune. AlloMemo, bene confiscato alla criminalità in via Tobagi, si formeranno gruppi di auto mutuo aiuto per giovani (pomeriggio) e per adulti (sera) per offrire una volta alla settimana unodove incontrarsi edubbi, pensieri e fatiche, "nella totale assenza di giudizio - spiega Martina Villa, assessora alle Politiche sociali (nella foto) -. Chi vive situazioni di disagio spesso si sente isolato e sopraffatto dalle difficoltà, temendo il giudizio degli altri, tanto da non riuscire a parlarne. Con il progetto "!", in cui crediamo molto, desideriamo aprire unodi reale ascolto e scambio, dandoci la possibilità di ...