180 milioni per “agenda Nord” | Valditara | “Arginiamo la dispersione scolastica nelle periferie”

Aprirà a metà anno nel 2025 il centro di distribuzione di Amazon a Jesi (Ancona), il quale rappresenterà l’undicesima struttura dell’azienda in Italia nel settore dell’e-commerce. Attualmente in ... (quifinanza)

L'industria del divertimento è rinata. E adesso vola - Negli anni del Covid il settore dei parchi divertimento italiani ha perso oltre 250 milioni di ricavi e decine di migliaia di posti di lavoro. Oggi possiamo parlare di una vera e propria rinascita, in ...gazzettadiparma

Scuola: Valditara, trovati 180 milioni per istituti delle periferie delle città del Nord - "Oggi posso annunciare che abbiamo trovato 180 milioni per agenda Nord, un provvedimento che viene incontro alle scuole delle periferie ...agenzianova

In Sicilia mancano 180 milioni di metri cubi d'acqua per arrivare a fine anno, la preoccupazione di Musumeci - In Sicilia manca l'acqua e sono cominciati i razionamenti. Gli invasi che servono per fornire le tubature a Palermo e nella provincia sono al 50%. E l'Amap, la società che gestisce l'acquedotto, h ...mondopalermo