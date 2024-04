16enne tenta una rapina a un bancomat | poi si pente e chiama i carabinieri | “Sono stanco di questa vita”

(Di domenica 14 aprile 2024) Reggio Emilia: una tranquilla serata di lunedì si è trasformata in un episodio drammatico quando un giovane di 16 anni, di origini brasiliane e residente nella città, hato unapresso uno sportellodel centro. Armato di una pistola revolver a salve — che però sembrava autentica per l’assenza del tappo rosso — il ragazzo ha sorpreso una persona ina prelevare denaro, minacciandola di rimanere ferma e consegnare i soldi. Il rifiuto della vittima, poi l’epifania del giovane ladro Contrariamente alle aspettative, la vittima ha reagito con fermezza, rifiutando di cedere al panico e al ricatto. Inaspettatamente, questo coraggioso rifiuto ha scatenato una sorta di epifania nel giovanetore, che, sopraffatto dai rimorsi, ha deciso di porre fine alla sua breve carriera ...

