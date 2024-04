WWE | È di nuovo AJ Styles vs LA Knight Il vincitore sarà il primo sfidante di Cody Rhodes a Backlash

(Di sabato 13 aprile 2024) Questa notte a Friday Night SmackDown, il General Manager Nick Aldis ha programmato un mini torneo per determinare ildiper WWE, che si terrà a Lione, in Francia, il prossimo mese. Il mini torneo è stato composto da due match a tre contendenti: iltra LA, Bobby Lashley e Santos Escobar, e il secondo tra AJ, Rey Mysterio e Kevin Owens. Match 1. Ilmatch, molto equilibrato, è stato movimentato dall’arrivo di Angel, Berto e Electra Lopez del Legado Del Fantasma, che hanno attaccato Lae Bobby Lashley. Tuttavia, The Street Profits e B-Fab, sono intervenuti per ristabilire l’ordine sul ring. Nel trambusto generale, LA...

Come abbiamo potuto vedere in quel di NXT Stand & Deliver, Giulia ha fatto la sua prima apparizione nello show giallonero durante l’ultimo premium live event svoltosi al Wells Fargo Center ... (zonawrestling)

WWE: Prove da leader per Solo Sikoa, con l’aiuto di Tama Tonga fa fuori Jimmy Uso dalla Bloodline - A WrestleMania la Bloodline ha fallito malamente, un fatto tutto sommato nuovo per la stable più dominante degli ultimi anni. Su tre match in cui erano impegnati, solo una vittoria al sabato nel 2vs2 ...zonawrestling

Due nomi emergono a SmackDown come possibili avversari di Cody Rhodes - Dopo la grandissima vittoria di WrestleMania 40, dove Cody Rhodes ha finalmente coronato il suo sogno di diventare campione mondiale, per la prima volta nella sua carriera, adesso c'è bisogno di un ...worldwrestling

