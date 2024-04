Wta Rouen 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 15 al 21 aprile. Un torneo che negli ultimi anni era stato inserito nella categoria dei ‘125’ e che da questosi è conquistato un posto nel calendario del circuito maggiore a tutti gli effetti. Con tutte le top players impegnate a Stoccarda sarà una buona occasione di fare punti per le giocatrici di fascia media della classifica. Ilcomplessivo ammonta a €267.082. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.890 (1 punto) SECONDO TURNO – € 4.040 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € ...