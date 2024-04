Voto a Bari | è Nicola Colaianni il nome nuovo del centrosinistra «Me lo hanno chiesto | ci sto pensando»

Elezioni Bari 2024, è Fabio Romito il candidato sindaco del centrodestra. Nel centrosinistra spunta il nome di Nicola Colaianni - Il centrodestra ha scelto il consigliere regionale della Lega Fabio Romito come candidato sindaco per il comune di Bari.tag24

Bari, la contesa finisce in toga: il Pd pensa a un tris di magistrati per rilanciarsi - Lo scrittore ed ex pm Gianrico Carofiglio, Pietro Curzio, già primo presidente della Corte di Cassazione, e Annamaria Tosto, ex Pg della Corte d’appello del capoluogo pugliese ...ilriformista

Caso Bari, ancora tensione Schlein-Emiliano - Al Nazareno l'irritazione sale dopo l'uscita di Emiliano che all'Huffington Post prova ad arginare la furia della segretaria dem concedendo solo la sostituzione delle due caselle lasciate vuote dall'a ...tgcom24.mediaset