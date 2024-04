Volley universitario | Bologna qualificata per Campobasso Ronchi e compagni non sbagliano Così l’Alma Mater vola ai Cnu

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) La squadra di pallavolo del Cusalle finali nazionali in programma a metà maggio a. I ragazzi delsi impongono 3-1 su Cus Camerino, che avevano già sconfitto all’andata, in trasferta, con un perentorio 3-0., per qualificarsi per i Cnu, sarebbe stato sufficiente vincere un set. Ma la formazione dell’Unibo non si è accontentata e non si è fermata, portando a casa l’intera posta in palio per la gioia del presidente cussino, Piero Pagni e del rettore, Giovanni Molari. Soddisfatto il capitano, Fabio, studente di fisica. "Siamo contenti – fa sapere il leader biancorosso – di esserci qualificati per le finali. La squadra è pronta, anche se si tratta di un gruppo che si è costituito da poco. Speriamo di fare bene anche a ...