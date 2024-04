Virtus Verona-Pergolettese oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 13 aprile 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di. Ospiti a -2 dalla salvezzae dunque una vittoria può contribuire a evitare i playout, i padroni di casa invece sperano ancora nei playoff, che distano appena un punto a tre giornate dalla fine. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 13 aprile,tv su Sky Sport 253,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.

Tutte le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Renate , match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I ... (sportface)

La data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Triestina-Virtus Verona , match dello stadio Nereo Rocco valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La ... (sportface)

Vincere per raggiungere l’obiettivo stagionale il prima possibile. Con questo intento la Pergolettese ha ripreso la preparazione martedì pomeriggio al centro sportivo Bertolotti. La squadra ... (sport.quotidiano)

Mantova, Brignani: "Successo con V. Verona il crocevia della stagione" - Abbiamo iniziato a vincere e non ci siamo più fermati. La vittoria in casa della Virtus Verona, su un campo stretto e ostico, in una gara complicatissima, ci ha fatto capire che avremmo potuto fare ...tuttoc

Serie C, Novara al Piola col Legnano: Azzurri in grande emergenza ma decisi a vincere - Tre gare al termine del campionato, due al Piola contro il Legnago e all'ultima giornata domenica 28 aprile (ore 16.30) i piacentini del Fiorenzuola, in mezzo, sabato 20 aprile la trasferta con la Tri ...lavocedinovara

Il destino della Pro Patria passa dalla sfida all’Alessandria già retrocessa, Colombo “Rischio trappola” - Sabato 13 aprile (18:30) la Pro Patria inizia il trittico di fine campionato al Moccagatta d'Alessandria. Ai tigrotti servono quattro punti per la matematica salvezza, nell'ultimo mese la squadra ha v ...varesenews