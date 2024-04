Vinitaly | il Lazio presenta il suo ' maxi' padiglione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 aprile 2024) AGI - Tutto pronto per l'inaugurazione ufficiale della 56esima edizione deldove a tagliare il nastro deldella regionesaranno il presidente Francesco Rocca, l'assessore con deleghe a Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare della RegioneGiancarlo Righini e il Commissario Straordinario di Arsial Massimiliano Raffa, nell'appuntamento clou del settore enologico che si svolgerà a Veronafiere dal 14 al 17 aprile. Ilmetterà in mostra il meglio della sua offerta con 53 realtà vitivinicole del territorio, unscenografico, un nuovo storytelling territoriale e un programma di animazione ricchissimo, studiato per offrire opportunità di visibilità e di business per i produttori grazie alla nuova strategia di valorizzazione, il "Modello ...