Vini | Lollobrigida e Zaia in coro | “Basta allarmismi | difendiamo la cultura”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 aprile 2024), sia Francescoche Lucahanno intonato in: “, bisogna difendere la” All’inaugurazione della prima Conferenza Internazionale del Vino dell’Oiv (organizzata appunto dall’Oiv e dal governo italiano) non poteva mancare la presenza di Francesco. Il tutto è avvenuto in Franciacorta. L’attuale ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare ha rilasciato una intervista al ‘Quotidiano Nazionale‘ dove ha voluto fare il punto della situazione su un argomento molto importante e tanto caro agli italiani come quello relativo al vino. Lucae Francesco(Ansa Foto) Cityrumors.itNel corso della stessa intervista il ministro ha precisato che il ...