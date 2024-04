Videogiochi | Mike Ybarra ha un’idea per combattere la crisi | dare la mancia ai giochi migliori!

(Di sabato 13 aprile 2024), ex presidente di Blizzard Entertainment, ha condiviso una soluzione che secondo lui potrebbe risolvere lache sta colpendo con forza il mondo deitripla A in questi ultimi mesi: gli utenti devonodei soldi extra (una) aiche hanno amato maggiormente. L’ex dirigente, che appena qualche settimana fa ha confermato il suo addio dal publisher americano, acquisito ufficialmente ad Ottobre 2023 da Microsoft, ha condiviso in queste ore un nuovo tweet dove ha cercato divita ad una soluzione per risolvere la profondache sta colpendo da ormai un po’ di mesi a questa parte l’industria dei videogame, ed in particolar modo le produzioni più costose. Leggiamo il commento ...

Videogiochi, Mike Ybarra ha una pazza idea: la 'mancia' agli sviluppatori a fine partita! - L'ex esponente di Blizzard riflette sulla crisi dei Videogiochi tripla A suggerendo una soluzione a dir poco divisiva: la 'mancia' a fine partita!everyeye

Si dovrebbe dare dei soldi in più agli sviluppatori dei giochi che ci piacciono, per Mike Ybarra - La proposta di Mike Ybarra di donare soldi in più agli sviluppatori dei giochi che ci piacciono fa alquanto discutere i giocatori.multiplayer

Da BioWare a Ubisoft, gli autori di Eternal Strands vantano curriculum di tutto rispetto - IGN First - Tutti noi siamo prima di tutto giocatori incalliti, consumiamo di tutto, e in particolare adoriamo giochi come Shadows of Colossus, The Legend of Zelda, da Breath of the Wild a Tears of the Kingdom.it.ign