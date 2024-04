VIDEO Sinner | il doppio fallo lampante non chiamato a Tsitsipas | errore decisivo del giudice di sedia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Un enormearbitrale ha ribaltato l’incontro tra Jannike Stefanos, semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano era in vantaggio per 3-1 e A-40 nel quinto game del terzo set, sul turno in battuta dell’avversario. Il fuoriclasse altoatesino aveva già operato un break e aveva l’occasione per piazzarne un altro, portandosi così sul 4-1 e indirizzando sensibilmente la contesa. Nel momento topico, però, ladiAurélie Tourte ha visibilmente sbagliato. Ricostruiamo la vicenda:sbaglia la prima di servizio e batte lungo la seconda, con la pallina fuori di una decina di centimetri dal settore designato. La francese non vede correttamente,gioca lo scambio, che viene però vinto dall’ellenico, capace così ...