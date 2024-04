VIDEO MotoGP | la brutta partenza di Bagnaia nella Sprint Race di Austin | la Ducati si impenna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Dopo un buon quarto posto in qualifica, Francescosi è reso protagonista di una pessimaal COTA di. “Pecco” ha archiviato una deludente ottava posizione, racimolando soli due punti per il campionato ma soprattutto evidenziando delle problematiche allarmanti in vista della gara lunga di domani valevole per il Gran Premio delle Americhe 2024 di. Il Campione del Mondo in carica ha sbagliato completamente la, dovendo fare i conti con unmento anomalo allo spegnimento dei semafori che lo ha fatto sprofondarepancia del gruppo verso curva 1. Una corsa ad handicap dunque per il piemontese, ritrovatosi in decima piazza al termine del primo giro ma incapace successivamente di rimontare con efficacia. Di seguito il ...