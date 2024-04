Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)DEL 13 APRILEORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN LIEVE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CASTEL GIUBILEO E TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA CODE ANCHE IN ESTERNA TRA L’USCITA PER VIA PONTINA E VIA LAURENTINA E PROPRIO SU VIA PONTINA PERMANGONO LUNGHE CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA – RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. IL TRAFFICO SCORRE SU CARREGGIATA RIDOTTA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA DA FLAVIA DINDOLIN E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral