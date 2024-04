Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)DEL 13 APRILEORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DELLADA SEGNALARE TUTTAVIA UN INCIDENTE SU VIA ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE. LE CODE SONO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE CODE POI SU VIA LAURENTINA TRA IL GRA E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA SULLA PONTINA ANCORA INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE NELLA SERATA DI OGGI LA CORSA NAVE DELLE ORE 17.45 POSTICIPA LA PARTENZA ...